БелАЭС позволит диверсифицировать структуру топливно-энергетического баланса страны. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на панельной сессии «Энергетическая безопасность и экономический рост» в рамках Евразийского экономического форума.

По его словам, для Беларуси важными условиями обеспечения энергетической безопасности являются диверсификация топливно-энергетических ресурсов, снижение зависимости от углеводородного сырья, в том числе за счет развития атомной энергетики.

"Если до недавнего времени в республике более 90% электрической и тепловой энергии вырабатывалось на импортируемом природном газе, то за счет ввода Белорусской атомной электростанции мы рассчитываем выйти на 60%, то есть снизить долю углеводородного топлива в производстве энергии», - отметил руководитель Минэнего.

Утверждается, что Белорусская атомная станция уже работает на экономику страны и приносит ощутимый эффект. С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока станции выработано почти 15 млрд кВтч. электроэнергии, что позволило заместить 3,9 млрд куб м. природного газа.

13 мая 2023 года в объединенную энергосистему включен второй энергоблок БелАЭС. 19 мая в рамках программы энергетического пуска мощность его реакторной установки повышена до 50%.

С вводом второго энергоблока БелАЭС объем производства электроэнергии станцией вырастет до 18,5 млрд кВтч в год, что позволит удовлетворить около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии.