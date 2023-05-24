Новополоцкий биомехзавод запустит комплекс по углубленной переработке шин с производством резинотехнических изделий.

Новое направление стоимостью почти 7 млн рублей реализуется в рамках республиканской программы «Один район – один проект».

Сейчас идет модернизация площадки под производство. Строительно-монтажные работы выполнены на 70%. Завершить их планируют к августу, а дальше начнется установка оборудования. Первая партия уже прибыла.

Комплекс введут в эксплуатацию в конце октября.

Мощность комплекса составит 3300 тонн в год по переработке изношенных шин и свыше 15,5 тыс. кв. м по производству резинотехнических изделий. Будет создано 23 новых рабочих места. Выручка биомехзавода увеличится на 25%. Порядка 80% продукции будет поставляться в Россию.