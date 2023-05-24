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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОПОЛОЦКИЙ БИОМЕХЗАВОД ЗАПУСТИТ КОМПЛЕКС ПО УГЛУБЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ШИН С ПРОИЗВОДСТВОМ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
14:23 24.05.2023
Новополоцкий биомехзавод запустит комплекс по углубленной переработке шин с производством резинотехнических изделий.
Новое направление стоимостью почти 7 млн рублей реализуется в рамках республиканской программы «Один район – один проект».
Сейчас идет модернизация площадки под производство. Строительно-монтажные работы выполнены на 70%. Завершить их планируют к августу, а дальше начнется установка оборудования. Первая партия уже прибыла.
Комплекс введут в эксплуатацию в конце октября.
Мощность комплекса составит 3300 тонн в год по переработке изношенных шин и свыше 15,5 тыс. кв. м по производству резинотехнических изделий. Будет создано 23 новых рабочих места. Выручка биомехзавода увеличится на 25%. Порядка 80% продукции будет поставляться в Россию.
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