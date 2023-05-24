В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 7142,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 65,7%, в обрабатывающей промышленности – 101,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,9%.