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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПРОСЕЛО НА 0,9%
13:29 24.05.2023
В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 7142,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 65,7%, в обрабатывающей промышленности – 101,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,9%.
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