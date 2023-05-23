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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВЕДЕТ 26 МАЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННЫЕ БИРЖИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
12:57 24.05.2023
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 26 мая 2023 года организует для субъектов малого и среднего предпринимательства очередные прямые онлайн переговоры по импортозамещению с крупными предприятиями страны.
Как сообщается на сайте БФФПП, переговоры запланированы с предприятиями Министерства промышленности Беларуси: ОАО «МАЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «БАТЭ», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Белкоммунмаш».
Онлайн переговоры будут проходить в формате B2B. Субконтракторы (поставщики) могут подать заявку на любого из перечисленных Контракторов (заказчиков) по спискам импортозамещающей продукции. Далее специалисты Фонда свяжутся с заявителями по указанным контактным номерам телефона для уточнения процесса проведения онлайн-переговоров.
Срок приема заявок - до 25 мая 2023 г.
Ознакомиться с перечнем продукции и заполнить заявку на участие можно здесь.
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