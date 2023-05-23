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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 6,9%
12:18 24.05.2023
За январь-апрель 2023 года от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Гомельской области поступило 328,5 млн рублей, на их долю приходится 24,7% общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе от средних организаций поступило 90,5 млн рублей (доля в формировании доходов бюджета составила 6,8%), организаций – субъектов малого предпринимательства – 186,1 млн рублей (14,0%), индивидуальных предпринимателей – 51,9 млн рублей (3,9%). По отношению к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 6,9%.
Удельный вес в общей сумме поступлений области от данной категории плательщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,1 процентных пункта.
На 1 мая 2023 года в Гомельской области количество субъектов малого и среднего бизнеса составляло более 37 тыс. плательщиков, в том числе 245 средних организаций, порядка 8,2 тыс. организаций малого бизнеса, свыше 29 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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