За январь-апрель 2023 года от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Гомельской области поступило 328,5 млн рублей, на их долю приходится 24,7% общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе от средних организаций поступило 90,5 млн рублей (доля в формировании доходов бюджета составила 6,8%), организаций – субъектов малого предпринимательства – 186,1 млн рублей (14,0%), индивидуальных предпринимателей – 51,9 млн рублей (3,9%). По отношению к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 6,9%.

Удельный вес в общей сумме поступлений области от данной категории плательщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,1 процентных пункта.

На 1 мая 2023 года в Гомельской области количество субъектов малого и среднего бизнеса составляло более 37 тыс. плательщиков, в том числе 245 средних организаций, порядка 8,2 тыс. организаций малого бизнеса, свыше 29 тыс. индивидуальных предпринимателей.