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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,6%


11:53 24.05.2023

В январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 593,6 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2022 г. в сопоставимых ценах на 1,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 571,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем в январе-апреле предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 79,8 тыс. тонн, молока – 230,7 тыс. тонн, яиц получено 138 млн штук.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 77,7 тыс. тонн, молока произведено 220,7 тыс. тонн, яиц получено 122,3 млн штук.

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 514,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 179,6 тыс. голов. Численность свиней составила 390,6 тыс. голов.
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