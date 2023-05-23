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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕХНИКА МАЗ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


11:45 24.05.2023

Минский автомобильный завод представил свою технику на выставке "СТТ EXPO 2023", которая проходит 23-26 в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, на стенде представлено 7 моделей техники производства МАЗ, четыре из них в новом выставочном цвете - хамелеон.

Демонстрируется самосвал МАЗ-65262L с технически допустимой массой 50 т и грузоподъемностью 30,1 т. Он оснащен двигателем экологического класса Евро-5 и 6-ступенчатой коробкой передач. Самосвал оборудован платформой объемом 22 м куб. с задней разгрузкой, с задним бортом и удлиненным козырьком.

Представленный на выставке автомобиль-самосвал МАЗ-6501С5 имеет технически допустимую максимальную массу 33,5 т и грузоподъемность 20,25 т. Оснащен двигателем стандарта Евро-5 и 9-ступенчатой коробкой передач. Самосвал оборудован П-образной платформой объемом 15,4 м куб.

Техника предназначена для перевозки строительных и промышленных сыпучих грузов.

Кроме того, на выставке мерч МАЗа и МАЗ-РУС может приобрести каждый желающий.
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