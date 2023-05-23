За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 4180,8 млн рублей, в том числе просроченная – 854,1 млн рублей, или 20,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 6100,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1367,2 млн рублей, или 22,4% от общего объема кредиторской задолженности.