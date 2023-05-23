Отечественной кондитерской отрасли важно усилить вовлеченность в работы по стандартизации. Об этом заявила первый заместитель председателя Госстандарта Елена Моргунова, выступая 23 мая в рамках Дня качества кондитерской продукции в Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

«Сегодня для этого в стране есть все возможности. Так, на базе Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию функционирует самый крупный в Беларуси технический комитет по стандартизации «Продовольственное сырье и продукты его переработки» (ТК BY 16). Один из его подкомитетов занимается вопросами стандартизации кондитерской отрасли. Практика показывает, что больше вовлечены в эту работу государственные предприятия, нежели частный сектор. Хотя пример Российской Федерации демонстрирует, что в состав национальных ТК и межгосударственных ТК входит целый ряд отраслевых союзов, ассоциаций и других бизнес-структур, которые глубоко погружены в свои технические интересы и целенаправленно отстаивают их на каждом заседании. У нас такого вовлечения в стандартизацию, к сожалению, нет. Поэтому призываю всех объединиться на площадке отраслевого подкомитета в рамках ТК BY 16, серьезно усилить это направление, чтобы не нам диктовали требования, а мы диктовали их. Потому что наша кондитерская продукция качественная и натуральная, пользуется заслуженным спросом на самых разных рынках», – отметила Елена Моргунова, которую цитирует пресс-службе Госстандарта.

На продвижение этого приоритета развития отечественной кондитерской промышленности указывает вступление в силу в июле этого года изменения в обязательный технический регламент Таможенного союза на пищевую продукцию. Им устанавливаются отдельные требования и идентификационные признаки к шоколаду и изделиям из него. Разработка этого изменения была инициирована и проводилась концерном «Белгоспищепром, Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, а также Госстандартом.

«Хотя эта работа длилась более семи лет, но она может служит одним из примеров того, что свои требования Беларусь все-таки продвинула», – заметила Елена Моргунова.

Выполнению технических регламентов, а также выпуску качественных и конкурентоспособных продукции и услуг способствует применение добровольных государственных стандартов. Их фонд постоянно расширяется и актуализируется, однако в современных условиях делать это нужно быстрее. Чтобы устаревшие требования не препятствовали развитию промышленности, с одной стороны. А с другой – помогали выходить на новые рынки, в первую очередь стран дальней дуги.

Первый заместитель председателя Госстандарта обратила внимание участников Дня качества на то, что комитет актуализировал направления развития национальной стандартизации в условиях санкционных ограничений.

«Если предприятию для осуществления поставок срочно нужны актуализированные стандарты, то Госстандарт готов помочь разработать нужный документ, учитывающий требования страны экспорта, в опережающем режиме, в течение нескольких месяцев. Также быстрая актуализация стандартов важна для обеспечения взаимозаменяемости отдельных компонентов, которые из-за санкций не могут поставляться и применяться в производстве, альтернативными. Это позволит осуществлять дальнейший выпуск и реализацию продукции, а также создавать ее новые виды», – проинформировала Елена Моргунова.

В настоящее время в Беларуси для кондитерской отрасли действует 62 государственных стандарта (СТБ) и 188 межгосударственных стандартов (ГОСТ). Они касаются хлебобулочных изделий, животных и растительных жиров и масел, продуктов переработки фруктов и овощей, маргарина, пшеничной муки и др. В текущем году введены либо будут введены в действие 16 новых ГОСТ. Осуществляется разработка изменений в государственные стандарты на хлеб из пшеничной муки, шоколад, термины и определения в хлебопекарном производстве. Также появится новый терминологический стандарт на кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства.

В рамках ЕАЭС разработаны и находятся на разных стадиях проекты изменений в технический регламент по маркировке пищевой продукции.

В рамках Дня качества кондитерской продукции состоялись заседание Центральной дегустационной комиссии, в ходе которого оценивались органолептические характеристики кондитерской продукции отечественного и импортного производства, реализуемой в торговой сети, а также мастер-классы по использованию определенных компонентов при изготовлении продукции.

В формате круглого стола участники рассмотрели актуальные вопросы в сфере технического регулирования и стандартизации, ознакомились с испытательными возможностями Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.