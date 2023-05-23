ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ГОССТАНДАРТЕ ХОТЯТ ВОВЛЕЧЬ КОНДИТЕРСКУЮ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ В РАБОТУ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ


11:03 24.05.2023

Отечественной кондитерской отрасли важно усилить вовлеченность в работы по стандартизации. Об этом заявила первый заместитель председателя Госстандарта Елена Моргунова, выступая 23 мая в рамках Дня качества кондитерской продукции в Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

«Сегодня для этого в стране есть все возможности. Так, на базе Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию функционирует самый крупный в Беларуси технический комитет по стандартизации «Продовольственное сырье и продукты его переработки» (ТК BY 16). Один из его подкомитетов занимается вопросами стандартизации кондитерской отрасли. Практика показывает, что больше вовлечены в эту работу государственные предприятия, нежели частный сектор. Хотя пример Российской Федерации демонстрирует, что в состав национальных ТК и межгосударственных ТК входит целый ряд отраслевых союзов, ассоциаций и других бизнес-структур, которые глубоко погружены в свои технические интересы и целенаправленно отстаивают их на каждом заседании. У нас такого вовлечения в стандартизацию, к сожалению, нет. Поэтому призываю всех объединиться на площадке отраслевого подкомитета в рамках ТК BY 16, серьезно усилить это направление, чтобы не нам диктовали требования, а мы диктовали их. Потому что наша кондитерская продукция качественная и натуральная, пользуется заслуженным спросом на самых разных рынках», – отметила Елена Моргунова, которую цитирует пресс-службе Госстандарта.

На продвижение этого приоритета развития отечественной кондитерской промышленности указывает вступление в силу в июле этого года изменения в обязательный технический регламент Таможенного союза на пищевую продукцию. Им устанавливаются отдельные требования и идентификационные признаки к шоколаду и изделиям из него. Разработка этого изменения была инициирована и проводилась концерном «Белгоспищепром, Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, а также Госстандартом.

«Хотя эта работа длилась более семи лет, но она может служит одним из примеров того, что свои требования Беларусь все-таки продвинула», – заметила Елена Моргунова.

Выполнению технических регламентов, а также выпуску качественных и конкурентоспособных продукции и услуг способствует применение добровольных государственных стандартов. Их фонд постоянно расширяется и актуализируется, однако в современных условиях делать это нужно быстрее. Чтобы устаревшие требования не препятствовали развитию промышленности, с одной стороны. А с другой – помогали выходить на новые рынки, в первую очередь стран дальней дуги.

Первый заместитель председателя Госстандарта обратила внимание участников Дня качества на то, что комитет актуализировал направления развития национальной стандартизации в условиях санкционных ограничений.

«Если предприятию для осуществления поставок срочно нужны актуализированные стандарты, то Госстандарт готов помочь разработать нужный документ, учитывающий требования страны экспорта, в опережающем режиме, в течение нескольких месяцев. Также быстрая актуализация стандартов важна для обеспечения взаимозаменяемости отдельных компонентов, которые из-за санкций не могут поставляться и применяться в производстве, альтернативными. Это позволит осуществлять дальнейший выпуск и реализацию продукции, а также создавать ее новые виды», – проинформировала Елена Моргунова.

В настоящее время в Беларуси для кондитерской отрасли действует 62 государственных стандарта (СТБ) и 188 межгосударственных стандартов (ГОСТ). Они касаются хлебобулочных изделий, животных и растительных жиров и масел, продуктов переработки фруктов и овощей, маргарина, пшеничной муки и др. В текущем году введены либо будут введены в действие 16 новых ГОСТ. Осуществляется разработка изменений в государственные стандарты на хлеб из пшеничной муки, шоколад, термины и определения в хлебопекарном производстве. Также появится новый терминологический стандарт на кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства.

В рамках ЕАЭС разработаны и находятся на разных стадиях проекты изменений в технический регламент по маркировке пищевой продукции.

В рамках Дня качества кондитерской продукции состоялись заседание Центральной дегустационной комиссии, в ходе которого оценивались органолептические характеристики кондитерской продукции отечественного и импортного производства, реализуемой в торговой сети, а также мастер-классы по использованию определенных компонентов при изготовлении продукции.

В формате круглого стола участники рассмотрели актуальные вопросы в сфере технического регулирования и стандартизации, ознакомились с испытательными возможностями Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2023
валюта курс
EUR 3.1598
USD 2.9309
RUB 3.6646
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9309 +0.0056
RUB 3.6646 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1550
USD 2.9130 2.9220
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 24.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0820
EUR/RUB 85.1000 114.9000
USD/RUB 78.9000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте