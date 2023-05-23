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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 20 НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЛЕНО НА ФОРУМЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ-2023»


10:52 24.05.2023

Более 20 научных разработок БГУ представлено на Международном медицинском форуме «Здравоохранение Беларуси 2023», который начал работу 23 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в экспозицию университета вошли достижения ученых и исследователей вуза в области медицины и химии. Это лекарственные препараты, медицинское оборудование, фармацевтические субстанции, математические модели для хирургической практики и др.

Посетители выставки познакомятся с лекарственным препаратом «Антиспайк» для профилактики спайкообразования при хирургических вмешательствах на органах брюшной полости. Также в линейке препаратов противоопухолевые лекарства «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первое применяется для удаления опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются при локальной химиотерапии рака желудка и головного мозга соответственно.

В число разработок БГУ также вошла компьютеризированная медицинская установка для проведения сеансов общей гипертермии «Птичь-М». Оборудование предназначено для многокомпонентного лечения распространенных и генерализованных форм злокачественных опухолей путем проведения сеансов общей гипертермии пациента.

Кроме того, на выставке представлены неспецифические лечебно-профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями, съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок, экспресс-диагностика вирусной ДНК, спирометр МАС-1-ПК и др.

Мероприятие завершится 26 мая.

Отметим, разработки БГУ представлены в рамках коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси.

Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси» проходит в Минске ежегодно с 1994 года. Он является коммуникационной площадкой для демонстрации новейших разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами, общения с компетентными специалистами и администрациями медицинских учреждений. В текущем году выставке примут участие более 190 экспонентов из Беларуси, России, Венгрии, Индии, Ирана, Китая, Пакистана и Южной Кореи.
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