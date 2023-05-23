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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $307,9 МЛН
10:44 24.05.2023
За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $307,9 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (89,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (3,5%), Польши (2%) и Австрии (1,9%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $69,9 млн, или 22,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $59 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (56,6% от всех направленных инвестиций), Кипра (38,5%), Узбекистана (1,6%) и Польши (1,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 34,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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