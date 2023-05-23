За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $307,9 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (89,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (3,5%), Польши (2%) и Австрии (1,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $69,9 млн, или 22,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $59 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (56,6% от всех направленных инвестиций), Кипра (38,5%), Узбекистана (1,6%) и Польши (1,3%).

На долю прямых инвестиций приходилось 34,9% всех направленных инвестиций за рубеж.