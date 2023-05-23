ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГК 24 МАЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ С ЖИТЕЛЯМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

10:10 24.05.2023 24 мая 2023 года председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов проведет прямую телефонную линию с жителями Брестской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, обратиться к руководителю контрольного ведомства и задать вопрос можно с 14:00 до 15:30 по номеру телефона (8-0162) 26-99-26.