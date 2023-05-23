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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
09:55 24.05.2023
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» совместно с дилерским центром предприятия в Азербайджане компанией ООО «Азертехника» приняло участие в сельскохозяйственной выставке Caspian Agro 2023, которая прошла 17-19 мая 2023 года в Баку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, представленная на экспозиции косилка сегментно-пальцевая КСП-2,1 вызвала интерес у азербайджанских аграриев.
Кроме того, по итогам переговоров с руководством «Азертехники» достигнута договоренность о поставке в ближайшее время очередной крупной партии косилок.
«Caspian Agro» –крупнейшая в Азербайджане международная сельскохозяйственная выставка, которая является также торговой площадкой. Традиционно на выставке участвуют крупнейшие мировые производители сельскохозяйственной техники.
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