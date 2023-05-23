2-й Международный симпозиум кондитеров – Food Prom Confectionery 2023 24-25 мая состоится в Минске (пр. Победителей, 103, бизнес-отель «Виктория Олимп»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», в программе симпозиума: выставка-презентация производителей кондитерских изделий, поставщиков оборудования, упаковки и сырья; самые актуальные отраслевые вопросы и проблемы развития рынка кондитерских изделий из Беларуси, России, странах ЕАЭС; мировые тренды, аналитика и перспективы на рынке кондитерских изделий; результаты активной работы и достижений отраслевых ассоциаций и союзов кондитеров; опыт ведущих предприятий отрасли; экспорт кондитерской продукции, как драйвер развития отрасли.

Кроме того, на мероприятии речь пойдет об изменениях потребительских предпочтений; инновационных научных исследованиях и опыте их внедрения в производство; новинках оборудования, сырья, ингредиентов и упаковки.

Планируется также посещение российской делегацией белорусских кондитерских фабрик.

В рамках симпозиума пройдет 1-й отраслевой дегустационный конкурс «Кондитерский Олимп», где будут представлены инновационные и новые виды кондитерских изделий.

Организаторы: Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», Министерство сельского хозяйства и продовольствия, научный, производственно-практический журнал «Пекарь&Кондитер» при поддержке РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Республики Беларусь по продовольствию».