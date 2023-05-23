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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 24-25 МАЯ СОСТОИТСЯ 2-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ КОНДИТЕРОВ
09:39 24.05.2023
2-й Международный симпозиум кондитеров – Food Prom Confectionery 2023 24-25 мая состоится в Минске (пр. Победителей, 103, бизнес-отель «Виктория Олимп»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», в программе симпозиума: выставка-презентация производителей кондитерских изделий, поставщиков оборудования, упаковки и сырья; самые актуальные отраслевые вопросы и проблемы развития рынка кондитерских изделий из Беларуси, России, странах ЕАЭС; мировые тренды, аналитика и перспективы на рынке кондитерских изделий; результаты активной работы и достижений отраслевых ассоциаций и союзов кондитеров; опыт ведущих предприятий отрасли; экспорт кондитерской продукции, как драйвер развития отрасли.
Кроме того, на мероприятии речь пойдет об изменениях потребительских предпочтений; инновационных научных исследованиях и опыте их внедрения в производство; новинках оборудования, сырья, ингредиентов и упаковки.
Планируется также посещение российской делегацией белорусских кондитерских фабрик.
В рамках симпозиума пройдет 1-й отраслевой дегустационный конкурс «Кондитерский Олимп», где будут представлены инновационные и новые виды кондитерских изделий.
Организаторы: Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», Министерство сельского хозяйства и продовольствия, научный, производственно-практический журнал «Пекарь&Кондитер» при поддержке РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Республики Беларусь по продовольствию».
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