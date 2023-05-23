Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Витебской области за 2022 год составила 22 519 млн рублей, вклад в областной объем выручки – 43%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Витебской области хозяйственную деятельность осуществляли 22 931 индивидуальный предприниматель и 8 723 организации малого и среднего предпринимательства, в том числе 7554 микроорганизации (86% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 929 малых организаций (11%) и 240 средних организаций (3%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (38% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (14%); промышленность (8%); строительство (7%); профессиональная, научная и техническая деятельность (7%).