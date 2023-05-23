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ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ РЕГИОНА СОСТАВИЛ 43% В 2022 ГОДУ
09:13 24.05.2023
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Витебской области за 2022 год составила 22 519 млн рублей, вклад в областной объем выручки – 43%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Витебской области хозяйственную деятельность осуществляли 22 931 индивидуальный предприниматель и 8 723 организации малого и среднего предпринимательства, в том числе 7554 микроорганизации (86% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 929 малых организаций (11%) и 240 средних организаций (3%).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (38% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (14%); промышленность (8%); строительство (7%); профессиональная, научная и техническая деятельность (7%).
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