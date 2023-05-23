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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА «ВЕСНА В ГОМЕЛЕ» ПРОЙДЕТ 25-28 МАЯ
18:21 23.05.2023
25-28 мая 2023 года состоится ХХIV Международная выставка «Весна в Гомеле».
Организаторы мероприятия – Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета и Гомельского городского исполнительного комитета.
Как рассказала председатель областного отделения БелТПП Марина Филонова, на «Весну в Гомеле» ожидается приезд делегаций из 13 стран.
Она подчеркнула, что интерес к выставке большой.
«Думаем, что количество стран-участниц может к открытию еще изменится», - пояснила Марина Филонова.
На сегодня участие в международной выставке «Весна в Гомеле» подтвердили Россия, Болгария, Германия, Грузия, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Иран, Ливия, ОАЭ, Пакистан, Судан, Узбекистан. Россия представлена 10 регионами.
Марина Филонова отметила, что участие в выставке заявили более 80 белорусских предприятий.
«Это легкая, пищевая промышленность, строительство, спорт и туризм, а также организации инфраструктуры бизнеса и банки. Свой интерес проявили также деревообрабатывающая, химическая отрасли, машиностроение и металлообработка», - перечислила участников выставки ее организатор.
В эти дни пройдет и уже полюбившийся гомельчанам и гостям города праздник мастеров и ремесленников «Гомельская Весна».
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