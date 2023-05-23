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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАВЦЫ КВАРТИР В МИНСК МИРЕ НАЧАЛИ СНИЖАТЬ СТОИМОСТЬ


18:06 23.05.2023

За неделю 15% продавцов квартир в Минске снизили цены и в основном это были предложения в Минск Мире. Об этом пишет Realt.

В частности, за последние семь дней, 15-22 мая, число объявлений в базе Realt практически не изменилось и по-прежнему составляет 14,8 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 15% из них, средний размер скидки варьировался от $330 до $900 (преимущественно в отдельных новостройках Октябрьского района). В то же время в 1,1% объявлений цены увеличились — от $1000 до $3300.

Несмотря на описанные выше изменения, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,1% и составил $1317. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1465, что тоже на 0,1% больше, чем в прошлый понедельник.

В разрезе числа комнат количество объявлений в базе Realt снизилось у «однушек» и «двушек» — минус 0,1% и 2,4% соответственно. В то же время увеличилось предложение 3- и 4-комнатных квартир — плюс 1,2% и 1,6% соответственно.

Среди районов города наибольшее снижение количества объявлений отмечалось в Московском — минус 6%. В Первомайском, Центральном и Заводском районах число выставленных на продажу квартир за неделю увеличилось.

В разрезе числа комнат рост средних цен отмечался только у «двушек» — плюс 0,5%. В то же время средние цены на 1- и 4-комнатные квартиры немного снизились — минус 0,1% и 0,2% соответственно.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Партизанском и Ленинском — плюс 1,1% в обоих случаях. Снижение средней стоимости за прошедшие семь дней произошло в Центральном, Первомайском, Фрунзенском и Заводском районах.
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