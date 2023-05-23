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ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ МИНСКА СОСТАВИЛ 52,6% В 2022 ГОДУ
17:58 23.05.2023
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Минска за 2022 год составила 96,3 млрд рублей, вклад в городской объем выручки – 52,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, на 1 января 2023 г. в городе Минске хозяйственную деятельность осуществляли 74,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 46,6 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 41,5 тыс. микроорганизаций (89,1% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 4,5 тыс. малых организаций (9,6%) и 0,6 тыс. средних организаций (1,3%).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (29,9% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); профессиональная, научная и техническая деятельность (14,1%); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (9,6%); информация и связь (8,3%); промышленность (7%); строительство (7%).
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