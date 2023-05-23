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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЮТ ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ
17:50 23.05.2023
Сельхозорганизации Гомельской области завершают посадку картофеля - эту работу выполнили на более чем 90% запланированных площадей. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.
"По данным на 23 мая, картофель посажен на площади 3,15 тыс. га - 92% от запланированного. Завершили работу 13 районов из 17", - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.
Что касается овощей, то культуры уже разместились на 1,02 тыс. га, или 45% от плана. При этом процент сева основных овощей - столовой свеклы, лука, моркови, капусты - выше.
"Так, лук посеян на 265 га, или 91% от плана. На завершающем этапе сев столовой свеклы и моркови - 97 и 87% от задания соответственно", - озвучил цифры Дмитрий Шинкаренко.
Он уточнил, что большая часть оставшихся площадей предназначена под овощной горошек, спаржевую фасоль и другие культуры, сев которых идет поэтапно, по графику последующей переработки.
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