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ЭКОНОМИКА РБ
В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2023 ГОДА УЧРЕЖДЕНА 21 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
17:42 23.05.2023
В рамках Республиканского конкурса инновационных проектов 2023 года учреждена 21 дополнительная номинация.
Как сообщает сайт Белорусского инновационного фонда, основные номинации остаются прежними - "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект".
Дополнительные номинации представлены Министерством здравоохранения, Национальной государственной телерадиокомпанией, ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", ОАО "Керамин", ОАО "Минский маргариновый завод", ОАО "Красный пищевик", СОАО "Коммунарка", СООО "Белвест", ОАО "Белагропромбанк".
Конкурс проводится Государственным комитетом по науке и технологиям при участии Минобразования, НАН Беларуси, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусского инновационного фонда.
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