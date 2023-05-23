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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ УКОС ТРАВ ПОЧТИ НА 9,8 ТЫС. ГА
17:09 23.05.2023
Аграрии Гомельской области провели первый укос трав почти на 9,8 тыс. га. Об этом сообщил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
"На сегодня скошено 4% от плана", - уточнил он.
По информации первого заместителя председателя, убраны травы с 5,8 тыс. га, или 60% от скошенной площади.
"Пока зеленая масса многолетних трав направляется в основном на подкормку", - отметил первый замгубернатора.
Дмитрий Петрожицкий уточнил, что к заготовке сенажа приступили отдельные хозяйства в 12 районах области. "Раннее скашивание многолетних трав позволяет заготовить наиболее качественные травянистые корма, имеющие высокую обеспеченность белком. А после проведения подкормки азотными удобрениями приведет к получению полноценного второго укоса, что существенно позволит нарастить объемы заготовки сенажа", - подытожил Дмитрий Петрожицкий.
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