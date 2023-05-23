В Брестской области розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 2802,1 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,7 рубля против 16 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2023 г. составил 2 537,1 млн рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-апреле 2023 г. оптовый товарооборот составил 1 983,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 136,3 млн рублей, или 114,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.