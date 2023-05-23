ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ СКОСИТЬ ТРАВЫ ПЕРВОГО УКОСА НА ПЛОЩАДИ В 1,3 МЛН ГА

16:15 23.05.2023 В Беларуси в 2023 году планируется скосить травы первого укоса на площади в 1,3 млн га. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. Согласно информации, на хранение уже положено 62 800 тонн кормовых единиц против 39 700 в прошлом году на ту же дату. Всего по стране заготовили 0,21 центнера кормовых единиц травяных кормов на условную голову скота.