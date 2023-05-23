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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОСЛО НА 3,4%
15:18 23.05.2023
В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 6592,7 млн рублей или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 14,3%, в обрабатывающей промышленности – на 5,3%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 10,5%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,7%.
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