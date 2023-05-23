Количество объектов сверхнормативного незавершенного строительства на территории Витебской области сократилось с 509 до 223, пишут «Витебские вести».

Вместе с тем отдельными райгорисполкомами так и не приняты исчерпывающие меры по детальной отработке долгостроев с учетом реальной потребности в них с определением реальных мероприятий и источников их реализации. По отдельным объектам попросту не обеспечено представление соответствующей отчетности об исключении долгостроев в РУП «Институт жилища – научно-исследовательский и проектно-технологический институт стройиндустрии им. С. Атаева».

Так, в Витебском, Браславском, Городокском, Лепельском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Сенненском, Толочинском, Чашникском и Шарковщинском районах попросту не обеспечено исключение 20 долгостроев, которые фактически снесены либо введены в эксплуатацию в 2022 году.

В Витебском, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Полоцком, Чашникском и Шарковщинском районах, Витебске и Новополоцке продолжают эксплуатироваться долгострои без приемки их в установленном порядке. При этом райгорисполкомами по фактам эксплуатации данных объектов меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством, принимаются только после вмешательства Комитета госконтроля области.

Не обеспечено выполнение поручения главы государства в части недопущения появления новых долгостроев: за 2022 год образовалось 50 новых объектов, из которых на 01.01.2023 не введены (либо не исключены из отчетности) – 27.

Комитетом госконтроля области предложено усилить работу по исключению из отчетности долгостроев, фактически снесенных либо введенных в эксплуатацию, пересмотреть сроки реализации мероприятий и обеспечить детальную отработку каждого долгостроя на предмет определения: реальных мероприятий, источников финансирования, фактического состояния, целесообразности продолжения строительства; принять меры по выполнению поручения главы государства по недопущению появления новых долгостроев.