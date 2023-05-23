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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДКОМПЛЕКС ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ-2023»
14:57 23.05.2023
Новый передвижной медкомплекс будет представлен на XXVIII Международной специализированной выставке «Здравоохранение Беларуси-2023», которая пройдет 23-26 мая 2023 года в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, комплекс создан специалистами ООО «Завод автомобильных прицепов «МАЗ-Купава» по заказу Минздрава. Автотранспорт оснащен необходимым оборудованием для работы медбригады. Тут будет работать выездная медслужба. Она будет проводить профилактические медосмотры, диспансеризацию, оказывать первичую и специализированную медпомощь, а также вести розничную реализацию лекпрепаратов, изделий медназначения и других товаров аптечного ассортимента.
В машине можно оказывать взрослым и детям первичную и специализированную медпомощь при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях в пределах компетенции.
Автомобиль внутри разделен на три отсека. Отсек для персонала отделен от процедурного и смотрового. Предусмотрены полки, антресоли, тумбочки.
В 2023 году планируется приобретение 26 передвижных медкомплексов.
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