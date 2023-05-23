Лукашенко сегодня на совещании по актуальным вопросам здравоохранения потребовал прекратить «вольницу» в вопросе последующей отработки медиков, которые обучались в вузах по целевому набору.

"Как вы собираетесь удержать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов? И для медиков тоже. Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Ищут себе место в столице или, что еще хуже, за границей. Разберитесь с целевиками. Разберитесь, кого вы туда набираете", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"И никаких отговорок после того, как отучился. Ты должен пять лет там отработать. Замуж, еще куда-то там… Это не принимается. Пять лет иди отработай. Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков. Ни в одной сфере таких затрат нет, а у нас все вольница", - возмутился он.