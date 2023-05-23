ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОДРОС НА 1%

13:59 23.05.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-апрель 2023 года в текущих ценах составил 6857,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1% больше к уровню января-апреля 2022 года.