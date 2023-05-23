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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВЫСТАВКЕ В СЕРБИИ ПРЕДСТАВЛЕНА 61 РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ
13:44 23.05.2023
Беларусь участвует в Международной сельскохозяйственной выставке International Agricultural Trade Fair Novi Sad, которая проходит в городе Нови-Сад (Сербия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в составе Национальной экспозиции Беларуси представлена 61 разработка ученых из 9 научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук и учреждений Минобразования.
Организатором коллективного раздела отечественных научно-технических разработок выступает Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
Выставка проводится ежегодно с 1957 года и собирает около 150 тыс. посетителей и свыше 1,5 тыс. экспонентов. Она входит в пятерку ведущих выставок в Европе и в десятку ведущих выставок в мире.
Целью мероприятия является освещение индустрии сельского хозяйства, ознакомление посетителей с высококачественной продукцией и современными тенденциями в развитии агробизнеса.
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