ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ВЫСТАВКЕ В СЕРБИИ ПРЕДСТАВЛЕНА 61 РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ


13:44 23.05.2023

Беларусь участвует в Международной сельскохозяйственной выставке International Agricultural Trade Fair Novi Sad, которая проходит в городе Нови-Сад (Сербия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в составе Национальной экспозиции Беларуси представлена 61 разработка ученых из 9 научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук и учреждений Минобразования.

Организатором коллективного раздела отечественных научно-технических разработок выступает Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.

Выставка проводится ежегодно с 1957 года и собирает около 150 тыс. посетителей и свыше 1,5 тыс. экспонентов. Она входит в пятерку ведущих выставок в Европе и в десятку ведущих выставок в мире.

Целью мероприятия является освещение индустрии сельского хозяйства, ознакомление посетителей с высококачественной продукцией и современными тенденциями в развитии агробизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2023
валюта курс
EUR 3.1649
USD 2.9253
RUB 3.6657
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9309 +0.0056
RUB 3.6646 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1500
USD 2.9100 2.9150
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 23.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0820
EUR/RUB 85.1000 114.8000
USD/RUB 78.7000 106.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте