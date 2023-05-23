Беларусь участвует в Международной сельскохозяйственной выставке International Agricultural Trade Fair Novi Sad, которая проходит в городе Нови-Сад (Сербия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в составе Национальной экспозиции Беларуси представлена 61 разработка ученых из 9 научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук и учреждений Минобразования.

Организатором коллективного раздела отечественных научно-технических разработок выступает Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.

Выставка проводится ежегодно с 1957 года и собирает около 150 тыс. посетителей и свыше 1,5 тыс. экспонентов. Она входит в пятерку ведущих выставок в Европе и в десятку ведущих выставок в мире.

Целью мероприятия является освещение индустрии сельского хозяйства, ознакомление посетителей с высококачественной продукцией и современными тенденциями в развитии агробизнеса.