В первом квартале 2023 года предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Российскую Федерацию на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Telegram-канал концерна, в 65 регионов страны-соседки экспортируются весь спектр производимой предприятиями концерна продукции: бумага, картон и изделия из них, мебель, целлюлоза, древесные плиты, канифоль, масло талловое и др.

«Все это свидетельствует о конкурентности и востребованности белорусской продукции в Российской Федерации», - считают в концерне.