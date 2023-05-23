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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ В РФ НА 22%
13:20 23.05.2023
В первом квартале 2023 года предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Российскую Федерацию на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Telegram-канал концерна, в 65 регионов страны-соседки экспортируются весь спектр производимой предприятиями концерна продукции: бумага, картон и изделия из них, мебель, целлюлоза, древесные плиты, канифоль, масло талловое и др.
«Все это свидетельствует о конкурентности и востребованности белорусской продукции в Российской Федерации», - считают в концерне.
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