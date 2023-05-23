В январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1493,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2022 г. в сопоставимых ценах на 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1466,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 113,8 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в январе-апреле 2022 г., молока – 710,1 тыс. тонн (на 7,9% больше), яиц получено 188 млн штук (на 2,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 109,5 тыс. тонн и по сравнению с январем-апрелем 2022 г. увеличилось на 3,5%, молока произведено 700,9 тыс. тонн (на 8,2% больше), яиц получено 165,9 млн штук (на 2,9% больше).

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 878,1 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,8% к уровню 1 мая 2022 г., в том числе коров – 297,2 тыс. голов (101,8%). Численность свиней составила 350,6 тыс. голов, что на 6,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.