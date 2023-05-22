Министерства антимонопольного регулирования и торговли разъяснило причины замедления годовой апрельской инфляции в Беларуси.

Как сообщает ведомство, в апреле 2023 года годовой прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 4,7% и впервые с мая 2020 г. вошел в среднесрочный целевой параметр – 5%.

В отчетном месяце сохранился тренд на замедление годовой инфляции, которая, сократившись на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составила 4,7%. По отношению к марту 2023 г. прирост ИПЦ составил 0,35%, к декабрю 2022 г. – 3%.

В апреле месячная инфляция сложилась значительно ниже среднего значения, зафиксированного в Беларуси в этом месяце за последние десять лет (с 2013 по 2022 год), которое составило 0,8%.

В апреле отмечается замедление прироста всех компонентов годовой инфляции. В результате базовая инфляция и постоянно регулируемые цены (тарифы) сложились ниже целевого прогноза и составили 4,6% и 7% соответственно. На рынке плодоовощной продукции зафиксирована дефляция в годовом выражении (т.е. за прошедшие двенадцать месяцев цены в данном сегменте снизились на 9,1%).

Наибольшее влияние на замедление годового прироста ИПЦ оказало сокращение вклада в инфляцию от цен на продовольственные товары (на 1,5% до 2,4%). Вклад цен на непродовольственные товары снизился на 0,2% до 0,6%.

В Беларуси за январь-апрель прирост ИПЦ составил 2,95%. При этом около 40% от всей инфляции за данный период обусловлено плановым повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и удорожанием подакцизных товаров (сигарет и алкоголя). Без их учета инфляция в нашей стране за первые четыре месяца 2023 года составила бы около 2%.

Как результат положительного влияния внешних факторов в апреле 2023 г. зафиксирована дефляция в годовом выражении на некоторые товары критического импорта. Например, телевизоры за прошедшие двенадцать месяцев снизились в цене на 8,3%, посуда – на 5%, мебель – на 4,8%, масло растительное – на 3,6%, крупа и бобовые – на 2,5%, обои – на 0,7%, обувь – на 0,3%, электротовары – на 0,2%. На отдельные товары продолжилось замедление годового прироста цен: на рыбу и рыбопродукты – на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 0,4%, чай – на 9,4% до 0,9%, одежду – на 0,4% до 2,4%, ткани и пряжу – на 2,4% до 1,2%.

В отчетном месяце сохранилась и тенденция к замедлению годового прироста цен на товары отечественного производства, однако меньшими темпами, чем по группе импортных товаров. Этому способствует замедление годового прироста цен производителей сельскохозяйственной продукции (с октября 2022 г.), а также промышленной продукции (с мая 2022 г.). В результате прирост потребительских цен на мясо и мясопродукты сократился на 1,3% до 5% в годовом выражении, молоко и молочные продукты – на 0,8% до 11,9%, хлеб и изделия хлебобулочные – на 1,6% до 10,8%.

Несмотря на сокращение прироста, отпускные цены сохраняются на повышенном уровне: прирост цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле замедлился на 4,5% до 14,1%, промышленной продукции – на 2,4% до 5,4%, в том числе на потребительские товары – на 2,4% до 5,3%.

В апреле по отношению к марту текущего года отмечается: удорожание товаров мясомолочной группы на фоне увеличения цен производителей. Мясо и мясопродукты за апрель увеличились в цене на 0,4%, молоко и молочные продукты – на 0,6%.

Сезонное увеличение цен на овощи (на 1,9%). Наибольшими темпами подорожали огурцы на 11%, а также товары, закладываемые в стабилизационные фонды (яблоки и так называемые овощи «борщевого набора») (кроме свеклы), от 0,3% до 13,1%. Вместе с тем с учетом введенного ценового регулирования средние цены на них (за исключением лука репчатого) в отчетном месяце сложились ниже уровня апреля предыдущего года от 21,1% до 73,3%.

Одновременно помидоры за месяц подешевели на 1,9%, свекла – на 2,1%, перец – на 0,3%, плоды цитрусовые – на 0,9%, бананы – на 2,3%.

При этом по отношению к предыдущему месяцу в апреле зафиксировано снижение цен на рыбу и рыбопродукты, хлеб и изделия хлебобулочные, некоторые товары бакалейной группы (масло и жиры, кофе, крупу и бобовые, макароны), а также непродовольственные товары (синтетические моющие средства, мебель, бытовые электротовары, строительные материалы, парфюмерно-косметические товары) и тарифов на бытовые услуги. Удешевление данных товаров (услуг) суммарно обусловило около 0,1% снижения ИПЦ.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования в апреле текущего года. по отношению к предыдущему месяцу продолжено снижение цен на автомобильное топливо (на 1,7%). При этом цены на табачные изделия увеличились на 10,5%, водку – на 1,9% вследствие повышения ставок акциза, лекарственные препараты – на 0,9% на фоне курсовых колебаний. Остальные постоянно регулируемые цены (тарифы) не повышались.