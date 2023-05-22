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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ БЕНЗИНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ


11:42 23.05.2023

Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» пресекли незаконный ввоз партии бензиновых генераторов и кухонной посуды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль SCANIA венгерского перевозчика следовал через польско-белорусскую границу из Венгрии.

Согласно представленным документам, стоимость перевозимых бензиновых генераторов и кухонной посуды составляла более 47 тыс. рублей. При таможенном досмотре и последующей проверки установлено, что фактическая стоимость партии товаров оказалась в 4,5 раза больше заявленной и составила порядка 212 тыс. рублей. Оригинальный комплект документов был скрыт перевозчиком.

Занижение настоящей стоимости товаров позволило бы уменьшить размер таможенных платежей на сумму более 37 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Нарушителю грозит штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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