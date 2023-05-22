|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫСКАЗЫВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО СНИЖЕНИЕМ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ В СТРАНЕ
11:28 23.05.2023
Лукашенко сегодня на совещании по актуальным вопросам здравоохранения высказал ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов в этой сфере.
"Cо стороны государства делается все возможное. Средства на медицину - ремонт, оборудование, зарплаты, лекарства - выделяются колоссальные. И, конечно, люди вправе видеть отдачу", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
При этом он отметил, что в отечественном здравоохранении действительно есть целый ряд достижений, и многое делается. Но в последнее время стало поступать много сигналов о снижении качества оказания медицинской помощи, да и попросту об отсутствии надлежащего порядка в учреждениях здравоохранения. Эти факты изучала созданная независимая рабочая группа.
"Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу, как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было. А если конкретно: как мы лечим людей там - на селе, в малых городах, поселках, агрогородках, как мы к ним относимся?", - обозначил Лукашенко основной принципиальный вопрос для обсуждения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2023
Курсы в банках
на 23.05.2023
Конвертация в банках
на 23.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте