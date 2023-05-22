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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫСКАЗЫВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО СНИЖЕНИЕМ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ В СТРАНЕ


11:28 23.05.2023

Лукашенко сегодня на совещании по актуальным вопросам здравоохранения высказал ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов в этой сфере.

"Cо стороны государства делается все возможное. Средства на медицину - ремонт, оборудование, зарплаты, лекарства - выделяются колоссальные. И, конечно, люди вправе видеть отдачу", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он отметил, что в отечественном здравоохранении действительно есть целый ряд достижений, и многое делается. Но в последнее время стало поступать много сигналов о снижении качества оказания медицинской помощи, да и попросту об отсутствии надлежащего порядка в учреждениях здравоохранения. Эти факты изучала созданная независимая рабочая группа.

"Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу, как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было. А если конкретно: как мы лечим людей там - на селе, в малых городах, поселках, агрогородках, как мы к ним относимся?", - обозначил Лукашенко основной принципиальный вопрос для обсуждения.
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