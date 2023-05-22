ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ЗАМЕТНЫЙ РОСТ ОЧЕРЕДЕЙ ФУР НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ


11:02 23.05.2023

Очередь фур на въезд в Польшу существенно увеличилась. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию только 52% фур от нормы», - говорится в сообщении.

Литовские контрольные службы в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка) и Мядининкай (Каменный Лог) оформили 37% грузовиков.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его контрольные службы пропустили 30% авто. Очереди также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2023
валюта курс
EUR 3.1649
USD 2.9253
RUB 3.6657
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9253 -0.0006
RUB 3.6657 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1440 3.1570
USD 2.9040 2.9100
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 23.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0840
EUR/RUB 85.1000 115.0000
USD/RUB 78.7000 105.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте