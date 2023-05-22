Очередь фур на въезд в Польшу существенно увеличилась. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию только 52% фур от нормы», - говорится в сообщении.

Литовские контрольные службы в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка) и Мядининкай (Каменный Лог) оформили 37% грузовиков.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его контрольные службы пропустили 30% авто. Очереди также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка).