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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ЗАМЕТНЫЙ РОСТ ОЧЕРЕДЕЙ ФУР НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ
11:02 23.05.2023
Очередь фур на въезд в Польшу существенно увеличилась. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию только 52% фур от нормы», - говорится в сообщении.
Литовские контрольные службы в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка) и Мядининкай (Каменный Лог) оформили 37% грузовиков.
Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его контрольные службы пропустили 30% авто. Очереди также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка).
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