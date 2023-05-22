За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,8%, рентабельность продаж – 6,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 4,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 9,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 5,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 11,2% от общего объема кредиторской задолженности.