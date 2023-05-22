Национальный центр маркетинга совместно с посольством Беларуси в Израиле 22 мая 2023 г. провел для 40 представителей белорусских компаний видеоконференцию «Кошерная сертификация как ключ доступа на продовольственный рынок Израиля».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, участники видеоконференции ознакомились с важнейшими пошаговыми принципами для доступа на рынок Израиля, которые включают в себя анализ рынка, поиск импортеров, оценку производимой продукции с точки зрения кошерности и привлечение специалистов по Кошеру.

Логистическими маршрутами Беларусь-Израиль поделился коммерческий директор Международной логистической компании RTL Alliance Д.Башко.