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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $142,1 МЛН
09:43 23.05.2023
За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $142,1 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,6% от всех поступивших инвестиций), Германии (34,9%), Польши (12,3%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $139,7 млн, или 98,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $244,1 млн.
Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 96,4% от всех направленных инвестиций.
На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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