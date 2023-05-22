ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $142,1 МЛН

09:43 23.05.2023 За январь-март 2023 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $142,1 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,6% от всех поступивших инвестиций), Германии (34,9%), Польши (12,3%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $139,7 млн, или 98,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $244,1 млн. Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 96,4% от всех направленных инвестиций. На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.