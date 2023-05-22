День качества кондитерской продукции пройдет 23 мая 2023 года на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (ул. Козлова, д. 29, к. 515. Начало мероприятия в 09:30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в программе мероприятия - дегустация различных видов вафли; печенья овсяного; печенья сдобного; кондитерских изделий на основе ирисных, молочных, молокосодержащих и мягких карамельных масс, а также компетентная оценка органолептических характеристик этих видов кондитерской продукции.

В рамках проведения Дня качества в формате круглого стола будут рассмотрены проблемные вопросы технического регулирования и стандартизации в кондитерской отрасли.

Участниками мероприятия будут представители концерна «Белгоспищепром», филиала «Дрогичинский крахмальный завод» ООО «Сельхозинвест», СООО «ПСБЕЛ».

Специалисты отдела технологий кондитерской и масложировой продукции РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» планируют провести мастер-класс по использованию сиропов при изготовлении батончиков-мюсли и мастер-класс по использованию какао-порошка при изготовлении мучных кондитерских изделий.