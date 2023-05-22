Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Брестской области за 2022 год составила 16,4 млрд рублей, вклад в областной объем выручки – 35,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Брестской области хозяйственную деятельность осуществляли 35,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 10,7 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 9,2 тыс. микроорганизаций (85,2% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 1,3 тыс. малых организаций (12,1%) и 0,3 тыс. средних организаций (2,7%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (36,4% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (14,6%); строительство (9,4%); промышленность (8,2%); профессиональная, научная и техническая деятельность (6,1%).