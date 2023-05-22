Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Минской области за 2022 год составила 36,2 млрд рублей, вклад в областной объем выручки – 45,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2023 г. в Минской области хозяйственную деятельность осуществляли 46,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 20,7 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 18,2 тыс. микроорганизаций (88% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 2,1 тыс. малых организаций (10%) и 0,4 тыс. средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (32% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (14,1%); промышленность (10,8%); строительство (9,6%); профессиональная, научная и техническая деятельность (8,2%).