Аграрии 13 районов Гомельской области завершили сев гречихи. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.

В регионе продолжается сев гречихи, отметил Дмитрий Шинкаренко. По данным на 22 мая, эта культура заняла 5,9 тыс. га, или 90% от плана.

"13 районов из 19 уже завершили сев гречихи", - констатировал председатель комитета.

В то же время он обратил внимание: гербициды применили к настоящему времени только на 46% посеянных площадей.

Аграрии региона также ведут сев проса. Эту работу выполнили на половине площадей - 1,1 тыс. га. Соя посеяна на 1,9 тыс. га, или на 46% запланированных площадей, подсолнечник - на 634 га, это чуть больше трети от намеченного.