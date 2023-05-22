ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АГРАРИИ 13 РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ГРЕЧИХИ


17:58 22.05.2023

Аграрии 13 районов Гомельской области завершили сев гречихи. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.

В регионе продолжается сев гречихи, отметил Дмитрий Шинкаренко. По данным на 22 мая, эта культура заняла 5,9 тыс. га, или 90% от плана.

"13 районов из 19 уже завершили сев гречихи", - констатировал председатель комитета.

В то же время он обратил внимание: гербициды применили к настоящему времени только на 46% посеянных площадей.

Аграрии региона также ведут сев проса. Эту работу выполнили на половине площадей - 1,1 тыс. га. Соя посеяна на 1,9 тыс. га, или на 46% запланированных площадей, подсолнечник - на 634 га, это чуть больше трети от намеченного.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2023
валюта курс
EUR 3.1600
USD 2.9259
RUB 3.6667
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9253 -0.0006
RUB 3.6657 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1540
USD 2.9050 2.9130
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0840
EUR/RUB 85.1000 114.9000
USD/RUB 78.7000 105.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте