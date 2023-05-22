|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ 13 РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ГРЕЧИХИ
17:58 22.05.2023
Аграрии 13 районов Гомельской области завершили сев гречихи. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.
В регионе продолжается сев гречихи, отметил Дмитрий Шинкаренко. По данным на 22 мая, эта культура заняла 5,9 тыс. га, или 90% от плана.
"13 районов из 19 уже завершили сев гречихи", - констатировал председатель комитета.
В то же время он обратил внимание: гербициды применили к настоящему времени только на 46% посеянных площадей.
Аграрии региона также ведут сев проса. Эту работу выполнили на половине площадей - 1,1 тыс. га. Соя посеяна на 1,9 тыс. га, или на 46% запланированных площадей, подсолнечник - на 634 га, это чуть больше трети от намеченного.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2023
Курсы в банках
на 22.05.2023
Конвертация в банках
на 22.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте