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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СФОРМИРОВАЛ 25,7% ВВП БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ
17:36 22.05.2023
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2022 год составил 25,7%, в том числе организациями малого бизнеса – 15,4%, организациями среднего бизнеса – 7,7%, индивидуальными предпринимателями – 2,6%.
Как сообщает Национальный статкомитет, на 1 января 2023 г. в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 263 тыс. индивидуальных предпринимателей и 113 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 100 тыс. микроорганизаций (88% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 11 тыс. малых организаций (10%) и 2 тыс. средних организаций (2%).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2022 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (13%); профессиональная, научная и техническая деятельность (9%); промышленность (8%); строительство (8%).
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год составила 205 млрд. рублей, вклад в республиканский объем выручки – 41,7%.
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