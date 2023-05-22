Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) объясняют замедление инфляции в Беларуси статистическим эффектом.

«Инфляция в Беларуси замедлилась до 4,7% г/г по итогам апреля 2023 г. после 6,0% г/г месяцем ранее. На уменьшение показателя инфляции в годовом выражении по-прежнему оказывает влияние статистический эффект: исключение из расчетного периода данных за апрель 2022 г., когда отмечался высокий рост потребительских цен», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в целом сохранение ценового регулирования, настройка цепочек поставок товаров и замедление инфляции в России обуславливают умеренную интенсивность инфляционных процессов.

«Усиление потребительского спроса и реализация эффектов от ослабления национальной валюты станут факторами ускорения роста цен к концу года. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — около 8%», - считают аналитики ЕАБР.