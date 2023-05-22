В этом году сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни выявили уже семь фактов незаконного перемещения через таможенную границу коммерческих партий товаров, ввоз которых в Беларусь предприимчивые «бизнесмены» организовали под видом товаров для личного пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это - бытовая техника, предметы одежды и обуви, косметическая и парфюмерная продукция, наборы детских игрушек, детские автокресла и коляски, строительный электроинструмент, спортивный инвентарь, биологически активные добавки и другое. В общей сложности изъято около 3 тыс. единиц таких товаров на сумму свыше 1,3 млн рублей.

«Предприниматели» на сопредельной стороне, перед пересечением таможенной границы, раздавали товары мелкими партиями гражданам, которые и ввезли их в страну под видом товаров для личного пользования. Такая схема использовалась с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

Грузовые автомобили уже со сборными коммерческими партиями товаров были остановлены брестскими таможенниками при следовании в Россию. Сопроводительных документов, понятно, у водителей не оказалось.

Брестской таможней в отношении нарушителей – индивидуальных предпринимателей начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией статьи которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

А лицам, организовавшим раздачу товаров для перемещения через границу, грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией, что предусмотрено ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.