ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В 2023 ГОДУ ПРЕСЕКЛИ СЕМЬ ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТИЙ ТОВАРОВ


17:04 22.05.2023

В этом году сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни выявили уже семь фактов незаконного перемещения через таможенную границу коммерческих партий товаров, ввоз которых в Беларусь предприимчивые «бизнесмены» организовали под видом товаров для личного пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это - бытовая техника, предметы одежды и обуви, косметическая и парфюмерная продукция, наборы детских игрушек, детские автокресла и коляски, строительный электроинструмент, спортивный инвентарь, биологически активные добавки и другое. В общей сложности изъято около 3 тыс. единиц таких товаров на сумму свыше 1,3 млн рублей.

«Предприниматели» на сопредельной стороне, перед пересечением таможенной границы, раздавали товары мелкими партиями гражданам, которые и ввезли их в страну под видом товаров для личного пользования. Такая схема использовалась с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

Грузовые автомобили уже со сборными коммерческими партиями товаров были остановлены брестскими таможенниками при следовании в Россию. Сопроводительных документов, понятно, у водителей не оказалось.

Брестской таможней в отношении нарушителей – индивидуальных предпринимателей начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь, санкцией статьи которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

А лицам, организовавшим раздачу товаров для перемещения через границу, грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией, что предусмотрено ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2023
валюта курс
EUR 3.1600
USD 2.9259
RUB 3.6667
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9253 -0.0006
RUB 3.6657 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1540
USD 2.9050 2.9130
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0840
EUR/RUB 85.1000 114.9000
USD/RUB 78.7000 105.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте