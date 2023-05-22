ОАО «Минский автомобильный завод» представило свою технику на IV Международном транспортном фестивале SPbTransportFest 2023, который проходил 19-20 мая в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках выставки инновационного транспорта и оборудования были представлены перронный электробус МАЗ 271Е01, электромобиль МАЗ-4381Е0 и автобус МАЗ 210047.

Новый автобус оборудован тяговым электродвигателем c коробкой передач EV105 мощностью 180 кВт. При создании новой модели МАЗ 271Е01 технические специалисты завода, помимо экологичности и надежности, сделали упор на комфорте для пассажиров и водителя.