В Минской области розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 3797,1 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2023 г. составил 3 649,3 млн рублей, или 98,1% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

В январе-апреле 2023 г. оптовый товарооборот составил 6 929,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января-апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 163,3 млн рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.