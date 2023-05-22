ЭКОНОМИКА РБ

ЕАБР ОЖИДАЕТ УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В БЕЛАРУСИ

16:10 22.05.2023 Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает ускорения темпов экономического роста в Беларуси. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР. «В Беларуси сохраняется динамика усиления экономической активности: сокращение ВВП в январе-апреле замедлилось до 0,6% г/г после 2,1% г/г за январь-март. Восстановление обусловлено увеличением объемов промышленного производства, рост которого ускорился до 2,3% г/г после 1,8% г/г в январе-марте 2023 г. Показатели динамики объема торговли вернулись в положительную область: оптовый товарооборот вырос на 0,5% г/г за январь-апрель, розничный товарооборот — на 0,1% г/г после сокращения на 5,6% г/г и 3,5% г/г соответственно за январь-март. Сдерживающее влияние на рост экономики по-прежнему оказывало снижение объема грузоперевозок (30,1% г/г). Отрицательная динамика сохраняется в ИТ-секторе. В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси», - говорится в сообщении.