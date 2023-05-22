ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР ОЖИДАЕТ УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В БЕЛАРУСИ


16:10 22.05.2023

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает ускорения темпов экономического роста в Беларуси. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.

«В Беларуси сохраняется динамика усиления экономической активности: сокращение ВВП в январе-апреле замедлилось до 0,6% г/г после 2,1% г/г за январь-март. Восстановление обусловлено увеличением объемов промышленного производства, рост которого ускорился до 2,3% г/г после 1,8% г/г в январе-марте 2023 г. Показатели динамики объема торговли вернулись в положительную область: оптовый товарооборот вырос на 0,5% г/г за январь-апрель, розничный товарооборот — на 0,1% г/г после сокращения на 5,6% г/г и 3,5% г/г соответственно за январь-март. Сдерживающее влияние на рост экономики по-прежнему оказывало снижение объема грузоперевозок (30,1% г/г). Отрицательная динамика сохраняется в ИТ-секторе. В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси», - говорится в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2023
валюта курс
EUR 3.1600
USD 2.9259
RUB 3.6667
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9253 -0.0006
RUB 3.6657 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1540
USD 2.9050 2.9130
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0840
EUR/RUB 85.1000 114.9000
USD/RUB 78.7000 105.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте