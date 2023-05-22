В Гомельской области кукурузу посеяли на 80% запланированных площадей. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.

По информации председателя комитета, в регионе кукурузу посеяли на площади 212,4 тыс. га.

"Это 80% от плана. Из них на зерно посеяно 88,7 тыс. га - 116,8% от первоначального плана, на зеленую массу - 123,7 тыс. га", - рассказал он.

Мозырский район завершил сев кукурузы. А вот Речицкому, Калинковичскому, Ельскому, Лельчицкому, Октябрьскому и Ветковскому необходимо увеличить темпы.

Председатель комитета обратил внимание и на необходимость защитных мероприятий для сохранения будущего урожая.

"Так, на 22 мая яровые зерновые прополоты только на 40,5 тыс. га, или 49%. При этом обеспеченность гербицидами составляет 92%", - отметил он.