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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КУКУРУЗУ ПОСЕЯЛИ НА 80% ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
15:57 22.05.2023
В Гомельской области кукурузу посеяли на 80% запланированных площадей. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Шинкаренко.
По информации председателя комитета, в регионе кукурузу посеяли на площади 212,4 тыс. га.
"Это 80% от плана. Из них на зерно посеяно 88,7 тыс. га - 116,8% от первоначального плана, на зеленую массу - 123,7 тыс. га", - рассказал он.
Мозырский район завершил сев кукурузы. А вот Речицкому, Калинковичскому, Ельскому, Лельчицкому, Октябрьскому и Ветковскому необходимо увеличить темпы.
Председатель комитета обратил внимание и на необходимость защитных мероприятий для сохранения будущего урожая.
"Так, на 22 мая яровые зерновые прополоты только на 40,5 тыс. га, или 49%. При этом обеспеченность гербицидами составляет 92%", - отметил он.
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