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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОСЛО НА 5,4%
15:24 22.05.2023
За январь-апрель 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 12 874,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%.
В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 10,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,1%.
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