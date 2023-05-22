За январь-апрель 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 12 874,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%.

В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 10,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,1%.